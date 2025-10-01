Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Armenia tại Grid Dynamics dao động từ AMD 18.15M mỗi year cho T2 đến AMD 25.76M mỗi year cho T4. Gói thu nhập trung vị year in Armenia có tổng giá trị AMD 20.77M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Grid Dynamics. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Grid Dynamics, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
