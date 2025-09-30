Danh bạ công ty
Great Learning
Great Learning Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Greater Bengaluru

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Bengaluru tại Great Learning có tổng giá trị ₹1.65M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Great Learning. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Tổng mỗi năm
₹1.65M
Cấp bậc
L1
Lương cơ bản
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Thưởng
₹0
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
3 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Great Learning?

₹13.95M

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Đóng góp

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm full-stack

Câu hỏi thường gặp

El paquete salarial más alto reportado para un Kỹ Sư Phần Mềm en Great Learning in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹3,193,718. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Great Learning para el puesto de Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Bengaluru es ₹1,559,059.

