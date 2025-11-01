Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Grainger dao động từ $107K mỗi year cho Software Engineer I đến $195K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $139K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Grainger. Cập nhật lần cuối: 11/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
