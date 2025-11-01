Tổng thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Germany tại Grafana là €123K mỗi year cho Senior Engineering Manager. Gói thu nhập trung vị year in Germany có tổng giá trị €119K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Grafana. Cập nhật lần cuối: 11/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Grafana, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)