Gradient AI Mức lương

Mức lương tại Gradient AI dao động từ $122,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $185,000 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Gradient AI . Cập nhật lần cuối: 10/19/2025