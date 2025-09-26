Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Kiến Trúc Sư Giải Pháp in Singapore tại GovTech dao động từ SGD 112K đến SGD 160K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của GovTech. Cập nhật lần cuối: 9/26/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

SGD 211K

Các cấp bậc nghề nghiệp tại GovTech?

Chức danh được bao gồm

Data Architect

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Kiến Trúc Sư Giải Pháp at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 159,685. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the Kiến Trúc Sư Giải Pháp role in Singapore is SGD 112,320.

Tài nguyên khác