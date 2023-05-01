Danh bạ công ty
GovTech Mức lương

Mức lương tại GovTech dao động từ $8,514 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $163,213 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của GovTech. Cập nhật lần cuối: 9/8/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $95.1K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư DevOps

Quản Lý Sản Phẩm
Median $105K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $100K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $73.2K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $76.9K
Quản Lý Dự Án
Median $110K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $163K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$8.5K
Nhân Sự
$82.1K
Quản Lý Chương Trình
$117K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$69.6K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$103K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$74.6K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại GovTech là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $163,213. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại GovTech là $95,115.

