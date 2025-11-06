Danh bạ công ty
Gói thu nhập trung vị của Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) in Greater Ottawa Area tại Government of Canada có tổng giá trị CA$68K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Government of Canada. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Tổng mỗi năm
CA$68K
Cấp bậc
hidden
Lương cơ bản
CA$68K
Stock (/yr)
CA$0
Thưởng
CA$0
Số năm tại công ty
0-1 Năm
Số năm kinh nghiệm
2-4 Năm
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) tại Government of Canada in Greater Ottawa Area có tổng thu nhập hàng năm là CA$124,066. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Government of Canada cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) in Greater Ottawa Area là CA$76,298.

