Goodnotes
Goodnotes Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Warsaw Metropolitan Area

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Goodnotes. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Các cấp bậc nghề nghiệp tại Goodnotes?

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm full-stack

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Goodnotes in Warsaw Metropolitan Area có tổng thu nhập hàng năm là PLN 533,050. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Goodnotes cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Warsaw Metropolitan Area là PLN 356,709.

