Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater London Area tại Goodnotes dao động từ £50.7K mỗi year cho L2 đến £74.1K mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in Greater London Area có tổng giá trị £91K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Goodnotes. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
