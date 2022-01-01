Goibibo Mức lương

Mức lương tại Goibibo dao động từ $11,854 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $65,444 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Goibibo . Cập nhật lần cuối: 10/16/2025