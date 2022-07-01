Glowforge Mức lương

Mức lương tại Glowforge dao động từ $161,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $447,225 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Glowforge . Cập nhật lần cuối: 10/19/2025