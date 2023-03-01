Danh bạ công ty
Globus Medical
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Globus Medical Mức lương

Mức lương tại Globus Medical dao động từ $68,340 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Y Sinh ở mức thấp đến $203,010 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Globus Medical. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $110K
Kỹ Sư Y Sinh
$68.3K
Kỹ Sư Cơ Khí
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Quản Lý Sản Phẩm
$179K
Quản Lý Dự Án
$166K
Bán Hàng
$85.4K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$203K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Globus Medical şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $203,010 tazminatla Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Globus Medical şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $123,878 tutarındadır.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Globus Medical

Công ty liên quan

  • Spotify
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • PayPal
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác