Danh bạ công ty
GLOBO
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

GLOBO Mức lương

Mức lương tại GLOBO dao động từ $11,613 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $120,600 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của GLOBO. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $29.8K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$99.5K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Quản Lý Sản Phẩm
$60.1K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$106K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$121K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at GLOBO is Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GLOBO is $79,788.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho GLOBO

Công ty liên quan

  • Amazon
  • PayPal
  • Apple
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác