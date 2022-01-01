Danh bạ công ty
Globant
Globant Mức lương

Mức lương tại Globant dao động từ $11,235 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Marketing in Argentina ở mức thấp đến $298,500 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh in Colombia ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Globant. Cập nhật lần cuối: 9/12/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư DevOps

Lập trình viên web

Quản Lý Dự Án
Median $19.5K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $40.3K

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $126K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $190K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $196K
Kế Toán
$15.9K
Trợ Lý Hành Chính
$143K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$33.6K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$46.4K
Phát Triển Kinh Doanh
$299K
Dịch Vụ Khách Hàng
$50.3K
Nhân Sự
$15.2K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$13.3K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$71.9K
Marketing
$11.2K
Vận Hành Marketing
$52.3K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$46.8K
Quản Lý Sản Phẩm
$39.4K
Quản Lý Chương Trình
Median $219K
Bán Hàng
$80.4K
Kỹ Sư Bán Hàng
$121K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Globant là Phát Triển Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $298,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Globant là $46,752.

Công ty liên quan

  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Unisys
  • ISG
