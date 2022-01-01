Danh bạ công ty
GlobalLogic
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

GlobalLogic Mức lương

Mức lương tại GlobalLogic dao động từ $1,516 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm ở mức thấp đến $240,000 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của GlobalLogic. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $240K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản Lý Sản Phẩm
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $177K
Kế Toán
$166K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$22.3K
Dịch Vụ Khách Hàng
$36.7K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$74.5K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$22.5K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$111K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$167K
Kỹ Sư Phần Cứng
$27.9K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$30K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$69.5K
Quản Lý Dự Án
$194K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$98K
Bán Hàng
$214K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$74.5K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$124K
Nghiên Cứu Viên UX
$95.5K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$1.5K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại GlobalLogic là Kiến Trúc Sư Giải Pháp với tổng thu nhập hàng năm là $240,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại GlobalLogic là $74,511.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho GlobalLogic

Công ty liên quan

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Acumen Solutions
  • CNET Global Solutions
  • Edifecs
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác