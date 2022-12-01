Danh bạ công ty
Glean Mức lương

Mức lương tại Glean dao động từ $62,409 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức thấp đến $1,054,700 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Glean. Cập nhật lần cuối: 8/28/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $110K

Kỹ sư phần mềm backend

Quản Lý Sản Phẩm
Median $340K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$261K

Nhân Viên Tuyển Dụng
$86.1K
Bán Hàng
$289K
Kỹ Sư Bán Hàng
$230K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$1.05M
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$62.4K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Glean, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Glean je Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $1,054,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Glean je $245,692.

