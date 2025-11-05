Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Poland tại GFT Group dao động từ PLN 129K mỗi year cho Software Engineer đến PLN 174K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Poland có tổng giá trị PLN 160K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của GFT Group. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
