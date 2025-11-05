Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Sao Paulo tại GFT Group dao động từ R$103K mỗi year cho Software Engineer đến R$170K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Sao Paulo có tổng giá trị R$143K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của GFT Group. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
