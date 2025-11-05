Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý tại GEP Worldwide in New York City Area có tổng thu nhập hàng năm là $350,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.