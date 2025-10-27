Tổng thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Genesys là $230K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $231K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Genesys. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
