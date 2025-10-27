Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại Genesys dao động từ $163K mỗi year cho L2 đến $292K mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $205K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Genesys. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***