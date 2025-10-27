Thu nhập Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in Ireland tại Genesys dao động từ €46.3K mỗi year cho L1 đến €56.2K mỗi year cho L2. Gói thu nhập trung vị year in Ireland có tổng giá trị €47.7K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Genesys. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới