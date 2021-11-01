Gazprom Mức lương

Mức lương tại Gazprom dao động từ $13,028 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Thành Công Khách Hàng ở mức thấp đến $86,918 cho vị trí Kỹ Sư Điều Khiển ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Gazprom . Cập nhật lần cuối: 10/21/2025