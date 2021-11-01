Danh bạ công ty
Gazprom Mức lương

Mức lương tại Gazprom dao động từ $13,028 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Thành Công Khách Hàng ở mức thấp đến $86,918 cho vị trí Kỹ Sư Điều Khiển ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Gazprom. Cập nhật lần cuối: 10/21/2025

Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $30.4K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư DevOps

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $23.9K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $37.5K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $27.8K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $37K
Quản Lý Dự Án
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$49.5K
Kỹ Sư Điều Khiển
$86.9K
Biên Tập Viên Nội Dung
$19.2K
Thành Công Khách Hàng
$13K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $60K
Kỹ Sư Địa Chất
$37.1K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
$61.2K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$20.9K
Marketing
$50.5K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$60.4K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$63.1K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Gazprom là Kỹ Sư Điều Khiển at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $86,918. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Gazprom là $37,254.

