Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Garmin dao động từ $91.9K mỗi year cho Software Engineer I đến $209K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $95.3K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Garmin. Cập nhật lần cuối: 12/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
