Garmin Mức lương

Khoảng lương Garmin từ $3,575 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhân sự ở mức thấp nhất đến $258,700 cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Garmin. Cập nhật lần cuối: 8/12/2025

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư mạng

Kỹ sư hệ thống

Kỹ sư phần cứng
Median $113K

Kỹ sư phần cứng nhúng

Kỹ sư cơ khí
Median $55.6K

Nhà thiết kế sản phẩm
Median $86K
Quản lý dự án
Median $110K
Nhà phân tích kinh doanh
Median $91K
Phát triển kinh doanh
$65.7K
Chánh văn phòng
$201K
Dịch vụ khách hàng
$91.3K
Quản lý khoa học dữ liệu
$166K
Nhà khoa học dữ liệu
$259K
Kỹ sư điện
$64.8K
Nhà phân tích tài chính
$56.7K
Nhân sự
$3.6K
Nhà thiết kế công nghiệp
$71.6K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$69.1K
Quản lý sản phẩm
$96.5K
Chuyên viên an ninh mạng
$75.4K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$127K
Nhà văn kỹ thuật
$56.7K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Garmin is Nhà khoa học dữ liệu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Garmin is $91,000.

