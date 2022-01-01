Danh bạ công ty
GameStop
GameStop Mức lương

Mức lương tại GameStop dao động từ $35,183 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $165,825 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của GameStop. Cập nhật lần cuối: 8/27/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $135K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$149K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$166K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$161K
Vận Hành Marketing
$48.5K
Kỹ Sư Cơ Khí
$119K
Quản Lý Sản Phẩm
$133K
Quản Lý Chương Trình
$154K
Bán Hàng
$35.2K
Lịch Trình Phát Hành

5%

NĂM 1

15%

NĂM 2

40%

NĂM 3

40%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại GameStop, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 5% được phát hành trong 1st-NĂM (5.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 2nd-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 40% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% sáu tháng một lần)

  • 40% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% sáu tháng một lần)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại GameStop là Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $165,825. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại GameStop là $135,000.

