GameStop Mức lương

Mức lương tại GameStop dao động từ $35,183 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $165,825 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của GameStop. Cập nhật lần cuối: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.
5%
NĂM 1
15%
NĂM 2
40%
NĂM 3
40%
NĂM 4
Tại GameStop, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
5% được phát hành trong 1st-NĂM (5.00% hàng năm)
15% được phát hành trong 2nd-NĂM (15.00% hàng năm)
40% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% sáu tháng một lần)
40% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% sáu tháng một lần)
Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.