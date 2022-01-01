Fujitsu Mức lương

Mức lương tại Fujitsu dao động từ $14,141 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $211,050 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Fujitsu . Cập nhật lần cuối: 11/21/2025