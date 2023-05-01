Danh bạ công ty
Frima
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
Thông tin hàng đầu
  • Chia sẻ điều gì đó độc đáo về Frima có thể hữu ích cho người khác (ví dụ: mẹo phỏng vấn, lựa chọn nhóm, văn hóa đặc biệt, v.v.).
    • Giới thiệu

    Frima Studio develops video games for various platforms, including online, console, television, and mobile devices. The company caters to the media and entertainment industries.

    http://frimastudio.com
    Trang web
    2003
    Năm thành lập
    751
    Số lượng nhân viên
    Trụ sở chính

    Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

    Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

    Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

    Việc làm nổi bật

      Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Frima

    Công ty liên quan

    • LinkedIn
    • Google
    • Intuit
    • Lyft
    • PayPal
    • Xem tất cả công ty ➜

    Tài nguyên khác