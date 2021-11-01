Fresenius Mức lương

Mức lương tại Fresenius dao động từ $75,170 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $213,925 cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Fresenius . Cập nhật lần cuối: 10/18/2025