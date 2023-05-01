FreeWire Technologies Mức lương

Mức lương tại FreeWire Technologies dao động từ $77,610 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $181,090 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của FreeWire Technologies . Cập nhật lần cuối: 10/18/2025