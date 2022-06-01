Danh bạ công ty
FreeAgent CRM
FreeAgent CRM Mức lương

Mức lương tại FreeAgent CRM dao động từ $46,384 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $58,800 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của FreeAgent CRM. Cập nhật lần cuối: 11/24/2025

Bán Hàng
$58.8K
Kỹ Sư Phần Mềm
$46.4K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại FreeAgent CRM là Bán Hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $58,800. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại FreeAgent CRM là $52,592.

Tài nguyên khác

