Framer Mức lương

Mức lương tại Framer dao động từ $141,344 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $152,335 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Framer . Cập nhật lần cuối: 11/24/2025