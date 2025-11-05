Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Greater Vancouver tại Fortinet dao động từ CA$275K mỗi year cho P3 đến CA$396K mỗi year cho P6. Gói thu nhập trung vị year in Greater Vancouver có tổng giá trị CA$281K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Fortinet. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Fortinet, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)