Florida Blue Mức lương

Mức lương tại Florida Blue dao động từ $66,500 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $151,900 cho vị trí Cybersecurity Analyst ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Florida Blue. Cập nhật lần cuối: 10/18/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $115K

Kỹ sư phần mềm backend

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $66.5K
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$106K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$131K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Florida Blue là Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $151,900. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Florida Blue là $112,775.

Tài nguyên khác