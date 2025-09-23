Danh bạ công ty
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Kỹ Sư Phần Mềm in New Zealand tại Fisher & Paykel Healthcare dao động từ NZ$75.3K đến NZ$109K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Fisher & Paykel Healthcare. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

NZ$85.4K - NZ$99.2K
New Zealand
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
NZ$75.3KNZ$85.4KNZ$99.2KNZ$109K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

NZ$276K

Các cấp bậc nghề nghiệp tại Fisher & Paykel Healthcare?

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand có tổng thu nhập hàng năm là NZ$109,303. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Fisher & Paykel Healthcare cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in New Zealand là NZ$75,318.

Tài nguyên khác