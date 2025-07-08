Danh bạ công ty
Firework
Firework Mức lương

Mức lương tại Firework dao động từ $149,250 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức thấp đến $246,225 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Firework. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $205K
Phát Triển Kinh Doanh
$246K
Thành Công Khách Hàng
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Quản Lý Sản Phẩm
$149K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$239K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Firework, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Firework

Tài nguyên khác