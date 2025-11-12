Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Raleigh-Durham Area tại Fidelity Investments dao động từ $88.8K mỗi year cho L3 đến $410K mỗi year cho L9|VP Software Engineering. Gói thu nhập trung vị year in Raleigh-Durham Area có tổng giá trị $119K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Fidelity Investments. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L3
$88.8K
$82.3K
$321
$6.2K
L4
$110K
$99.6K
$1.1K
$9.7K
L5
$151K
$131K
$3.1K
$16.5K
L6
$186K
$158K
$250
$27.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Fidelity Investments, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)