Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in India tại Fidelity Investments dao động từ ₹1.22M mỗi year cho L3 đến ₹2.66M mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹1.81M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Fidelity Investments. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L3
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Fidelity Investments, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)