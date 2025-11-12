Danh bạ công ty
Fidelity Investments
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Kỹ sư phần mềm backend

  • Greater Dublin Area

Fidelity Investments Kỹ sư phần mềm backend Mức lương tại Greater Dublin Area

Thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in Greater Dublin Area tại Fidelity Investments dao động từ €57.7K mỗi year cho L4 đến €109K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in Greater Dublin Area có tổng giá trị €74.7K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Fidelity Investments. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025

Trung bình Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L3
Associate Software Engineer(Cấp độ mới vào nghề)
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Software Engineer
€57.7K
€52.2K
€0
€5.5K
L5
Senior Software Engineer
€74.6K
€72.3K
€0
€2.3K
L6
Principal Software Engineer
€109K
€91.3K
€2.9K
€14.9K
Xem 3 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Block logo
+€51.2K
Robinhood logo
+€78.5K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.9K
Verily logo
+€19.4K
Don't get lowballed
Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Fidelity Investments, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Phần Mềm đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư phần mềm backend tại Fidelity Investments in Greater Dublin Area có tổng thu nhập hàng năm là €115,254. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Fidelity Investments cho vị trí Kỹ sư phần mềm backend in Greater Dublin Area là €78,779.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Fidelity Investments

Công ty liên quan

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác