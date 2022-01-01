Danh bạ công ty
Fidelity Investments
Fidelity Investments Mức lương

Mức lương tại Fidelity Investments dao động từ $7,960 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $446,667 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Fidelity Investments. Cập nhật lần cuối: 9/6/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Kỹ sư phần mềm di động

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Kỹ sư mật mã

Kỹ sư hệ thống

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Quản Lý Sản Phẩm
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
L6 $166K
L7 $233K

Kiến trúc sư dữ liệu

Kiến trúc sư đám mây

Cloud Security Architect

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
L3 $69.6K
L6 $138K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $60K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L4 $105K
L5 $140K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Median $160K
Quản Lý Dự Án
Median $163K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $250K
Marketing
Median $155K
Quản Lý Chương Trình
Median $192K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $138K
Bán Hàng
Median $96K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $240K
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
Median $135K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $98K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
Median $185K

Trưởng nhóm chính

Kế Toán
$102K

Kế toán kỹ thuật

Trợ Lý Hành Chính
$60.2K
Vận Hành Kinh Doanh
$69.2K
Kỹ Sư Điện
$398K
Nhân Sự
$8K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$234K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$70.4K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Fidelity Investments, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Tài nguyên khác