Farmers Business Network Mức lương

Mức lương tại Farmers Business Network dao động từ $171,638 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $480,390 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Farmers Business Network. Cập nhật lần cuối: 10/9/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $180K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$205K
Nhân Sự
$176K

Quản Lý Sản Phẩm
$199K
Quản Lý Chương Trình
$281K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$172K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$480K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Farmers Business Network, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Farmers Business Network là Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $480,390. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Farmers Business Network là $198,739.

