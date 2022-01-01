Danh bạ công ty
Farfetch
Farfetch Mức lương

Mức lương tại Farfetch dao động từ $22,689 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Nội Dung ở mức thấp đến $198,900 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Farfetch. Cập nhật lần cuối: 10/9/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư dữ liệu

Quản Lý Sản Phẩm
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Quản Lý Dự Án
Median $39.9K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $69.8K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$111K
Biên Tập Viên Nội Dung
$22.7K
Dịch Vụ Khách Hàng
$75.4K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$77.9K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$199K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$54.2K
Nhân Sự
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$85.4K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$79.4K
Nghiên Cứu Viên UX
$47.9K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Farfetch, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Farfetch là Nhà Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $198,900. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Farfetch là $54,174.

Tài nguyên khác