Fareportal Mức lương

Mức lương tại Fareportal dao động từ $16,925 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $204,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Fareportal. Cập nhật lần cuối: 10/15/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $16.9K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $150K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Fareportal là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $204,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Fareportal là $150,000.

