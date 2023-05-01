Faraday Technology Mức lương

Mức lương tại Faraday Technology dao động từ $40,935 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $67,810 cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Faraday Technology . Cập nhật lần cuối: 10/18/2025