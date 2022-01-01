Danh bạ công ty
Fanatics
Fanatics Mức lương

Mức lương tại Fanatics dao động từ $7,881 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $305,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Fanatics. Cập nhật lần cuối: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $210K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $305K

Tổng Thư Ký
Median $65K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $238K
Marketing
Median $120K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $131K
Trợ Lý Hành Chính
$103K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$7.9K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$164K
Nhân Sự
$163K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$151K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$238K
Nghiên Cứu Viên UX
$125K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Fanatics, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Fanatics là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $305,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Fanatics là $156,975.

