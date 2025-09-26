Thu nhập Kỹ Sư Cơ Khí in United States tại ExxonMobil dao động từ $115K mỗi year cho CL22 đến $247K mỗi year cho CL27. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $127K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ExxonMobil. Cập nhật lần cuối: 9/26/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
