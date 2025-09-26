Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại ExxonMobil dao động từ $124K mỗi year cho CL23 đến $281K mỗi year cho CL27. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $210K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ExxonMobil. Cập nhật lần cuối: 9/26/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
