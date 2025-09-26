Thu nhập Kỹ Sư Hóa Học in United States tại ExxonMobil dao động từ $104K mỗi year cho CL22 đến $187K mỗi year cho CL26. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $121K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ExxonMobil. Cập nhật lần cuối: 9/26/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
