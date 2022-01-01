Danh bạ công ty
ExxonMobil
ExxonMobil Mức lương

Mức lương tại ExxonMobil dao động từ $1,547 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $290,000 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ExxonMobil. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

$160K

Kỹ Sư Cơ Khí
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Kỹ Sư Phần Mềm
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà khoa học nghiên cứu

Kỹ Sư Hóa Học
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Kỹ sư quy trình

Quản Lý Sản Phẩm
CL24 $126K
CL26 $197K
Quản Lý Dự Án
CL23 $118K
CL27 $214K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
CL26 $182K
CL28 $290K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $200K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $35.8K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Kỹ Sư Phần Cứng
Median $140K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $120K
Kỹ Sư Xây Dựng
Median $231K
Kế Toán
$17.6K
Kỹ Sư Y Sinh
$136K
Vận Hành Kinh Doanh
$114K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$139K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$1.5K
Kỹ Sư Điều Khiển
$171K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$26K
Kỹ Sư Điện
$164K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$18.4K
Kỹ Sư Địa Chất
$169K
Nhân Sự
$3.5K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$38.8K
Vận Hành Marketing
$149K
Quản Lý Chương Trình
$181K
Bán Hàng
$93.5K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$115K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$43.1K
Câu hỏi thường gặp

Den højest betalte rolle rapporteret hos ExxonMobil er Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the CL28 level med en årlig samlet kompensation på $290,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ExxonMobil er $134,342.

